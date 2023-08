Papa Francisco lamenta assassinato de candidato e condena violência no Equador

Em um telegrama dirigido ao arcebispo de Quito, o papa Francisco lamentou, neste sábado (12), o assassinato a tiros do candidato presidencial equatoriano Fernando Villavicencio e condenou a violência que assola o país.



"Recebi a triste notícia do assassinato do senhor Fernando Villavicencio, o Santo Padre deseja transmitir suas profundas condolências a Vossa Excelência, à família do falecido e a todo o amado povo equatoriano", lê-se no telegrama, no qual o sumo pontífice condenou o "sofrimento causado por uma violência injustificável".

Assassinato de Villavicencio





Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que Fernando Villavicencio é atingido pelos disparos. Seguranças conduziam o candidato até um veículo e, quando ele entra no carro, são ouvidos os tiros.



A facção criminosa Fernando Villavicencio, de 59 anos, foi morto com três tiros na cabeça durante evento político nessa quarta-feira (9), em Quito, capital do país.Segundo autoridades locais, seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte de Villavicencio e um outro suspeito morreu durante troca de tiros com policiais. No momento do atentado, ao menos nove pessoas ficaram feridas.Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que Fernando Villavicencio é atingido pelos disparos. Seguranças conduziam o candidato até um veículo e, quando ele entra no carro, são ouvidos os tiros.Horas após o ataque, o presidente do Equador, Guillermo Lasso, decretou estado de exceção no país e disse que as eleições presidenciais estão mantidas para o próximo dia 20 de agosto.A facção criminosa Los Lobos reivindicou a autoria do assassinato . Em um vídeo publicado nas redes sociais, os criminosos chamaram Villavicencio de corrupto e o acusaram de não cumprir promessas. O candidato tinha como uma de suas bandeiras a repressão às facções criminosas.

Com informações da AFP.