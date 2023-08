Confusão em vagão de trem assusta passageiros na Zona Norte

Rio - Um tumulto assustou passageiros na estação de trem de Vigário Geral, na Zona Norte do Rio, na noite desta sexta-feira (11). Um vídeo enviado ao DIA mostra um passageiro afirmando que a composição havia sido sequestrada e vários outros jogados ao chão do veículo.



Segundo relatos de testemunhas, dois homens teriam entrado na composição e anunciado uma revista geral. Eles ainda teriam rendido a maquinista e feito um anúncio pelo sistema de som do vagão.



Veja o vídeo:

Tumulto em vagão de trem assusta passageiros em Vigário Geral.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/m25QLWezJO — Jornal O Dia (@jornalodia) August 12, 2023

Procurada pela reportagem, a SuperVia não confirmou a rendição da funcionária e informou apenas que registrou um tumulto no interior do trem na estação Vigário Geral. "A concessionária acionou o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) para as providências necessárias. Não houve impacto na circulação".

Em nota, a Polícia Militar disse que o GPFer foi acionado mas, chegando ao local, a confusão já havia se dissipado. Não houve prisões ou apreensões.