Pai das crianças que sobreviveram 40 dias na selva colombiana após acidente é preso por abuso sexual

Manuel Ranoque, pai das crianças indígenas que conseguiram sobreviver 40 dias na selva após um acidente de avião, foi preso pela polícia colombiana nesta sexta-feira (11). A Procuradoria Geral da República não especificou o motivo da prisão, mas de acordo com o jornal colombiano ''El País'', trata-se de um caso de abuso sexual.Suas enteadas, Lesly Mucutuy, de 13 anos, Soleiny Mucutuy, 9 anos, e seus filhos Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 anos, e Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de apenas 1 ano, estão sob os cuidados do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar (ICBF). Isso porque a mãe dos quatro, Magdalena Mucutuy, foi vítima fatal no acidente em que eles sobreviveram.