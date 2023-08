Homem é preso com arma na comunidade da Muzema

Rio - Um homem foi preso por policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) com uma arma e carregadores na comunidade da Muzema, Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (11).



Segundo informações divulgadas pela PM, o suspeito foi abordado por uma equipe na Estrada do Itanhangá. Com ele foram encontradas uma pistola e munições.



De acordo com denúncias recebidas pelos agentes, o rapaz também estaria extorquindo comerciantes na região.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).