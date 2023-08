Polícia Militar prende homem em Botafogo e apreende adolescente no Centro por furtos de celulares

Rio - Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (12), em Botafogo, na Zona Sul, após furtar um celular. Em outro caso semelhante, no Centro do Rio, um adolescente também foi apreendido pelo mesmo crime.



De acordo com informações divulgadas pela PM, no registro ocorrido na Zona Sul, o criminoso foi detido pelo roubo de um aparelho no interior de um ônibus, na Avenida Lauro Sodré. A ocorrência foi encaminhada à 10ª DP (Botafogo) e o aparelho, recuperado.



Já na Avenida Presidente Vargas, no Centro, o adolescente foi contido por populares após furtar um telefone. Agentes do 4º BPM conduziram o jovem para a Delegacia da Criança e Adolescente (DPCA), onde o caso foi registrado.