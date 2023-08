Idoso morre vítima de acidente de carro em Niterói

Rio - Um idoso morreu após sofrer acidente de carro na Estrada Francisco da Cruz Nunes, no Cantagalo, em Niterói, no fim da noite desta sexta-feira (11). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Carlos Faria, de 68 anos, foi arremessado do veículo que capotou.



O veículo de luxo, modelo Cayene, da Porsche, foi registrado por motoristas que passavam pela via. O carro parou alguns metros antes do local onde o corpo de Carlos foi encontrado.



Por conta do acidente, uma das faixas da via precisou ser interditada pela NitTrans. Nenhuma outra vítima foi registrada pelos militares dos bombeiros. As causas do acidente ainda não foram confirmadas.