Polícia esvazia Torre Eiffel após ameaça de bomba

França - Um alerta de segurança provocou, neste sábado (12), o esvaziamento da Torre Eiffel, um dos monumentos mais emblemáticos de Paris que atraiu 6,2 milhões de visitantes no ano passado.



A SETE, órgão que administra o monumento, disse que especialistas em desarmamento de bombas e a polícia estavam fazendo buscas na área, incluindo um restaurante localizado em um de seus três andares.



"É um procedimento padrão neste tipo de situação, mas é, no entanto, raro", disse uma porta-voz.



Os visitantes foram retirados dos três andares e da praça sob o monumento pouco depois das 13h30 locais (8h30 no horário de Brasília).