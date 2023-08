PF pede ao STF a quebra de sigilo bancário de Jair Bolsonaro

A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair Bolsonaro, além de buscar autorização para tomar seu depoimento.A medida é considerada um passo adiante rumo à possível prisão do ex-presidente em uma investigação que se estende à ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e envolve a colaboração da agência federal americana FBI para aprofundar as apurações nos Estados Unidos.

O general Mauro Lourena Cid, pai de Mauro Cid, e o advogado Frederick Wassef são as novas peças chave sob investigação da Polícia Federal nas suspeitas de venda de patrimônio público do acervo da presidência. Os advogados do ex-presidente alegam que ele jamais se apropriou de bens públicos Ambos foram alvos de mandados de busca e apreensão realizados pela PF. O filho do general, tenente-coronel Mauro Cid, é apontado como o pivô central das atividades ilegais, já enfrentando acusações por outros crimes e atualmente detido.