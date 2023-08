Biblioteca Parque Estadual inaugura curso de criação de jogos eletrônicos

Rio - Um evento promoveu a inauguração do curso de criação de jogos eletrônicos, nesta sexta-feira (11), na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio. O espaço recebe o primeiro núcleo do "Criar Jogos Labs".O projeto promove formação gratuita em desenvolvimento de "games" para jovens a partir de 12 anos. Serão disponibilizadas 100 vagas, que devem ser preenchidas através do site . As aulas têm previsão de início ainda em agosto.A secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, celebrou este avanço na estrutura de ensino da cidade. "Entendemos que os jogos eletrônicos devem estar dentro do guarda-chuva da cultura, pois conversam diretamente com os jovens, dialogam com a economia criativa, inovação, capacitação e geração de oportunidade. Agora estamos sendo a casa de um curso que conversa exatamente com essa área e vamos poder formar a nova geração de jovens criadores deste tipo de conteúdo", comentou.O curso é composto por oito módulos e pode ser realizado de forma presencial ou à distância. A grade inclui videoaulas, desafios e atividades com avaliação ao final. Idealizada pela Burburinho Cultural, uma produtora com propósito em transformação e inclusão social, a iniciativa foca na importância de se tratar o segmento como parte fundamental da cultura digital do país, já que o Brasil é um dos maiores consumidores de jogos eletrônicos do mundo."O 'Criar Jogos' segue abrindo fronteiras pelo Brasil, agora com oito polos de ensino presencial, além da oferta do EAD. Tudo gratuito, sem cobrança de nenhuma taxa ou material. Provavelmente, já somos o projeto de ensino na área de criação de games e letramento digital com o maior impacto em larga escala no país. No geral, os cursos que existem são pagos e com pouco acesso à população", comentou o idealizador e diretor de projetos da Burburinho Cultural, Thiago Ramires