Quadrilha que usava celulares roubados para aplicar golpes é presa no camelódromo da Uruguaiana

Rio - Quatro homens foram presos por policiais civis, nesta sexta-feira (11), em box no Camelódromo da Uruguaiana, no Centro, acusados de integrar quadrilha que aplica golpes por usando celulares roubados. De acordo com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE), foram apreendidos 70 celulares no local, que funcionava como uma espécie de central de atendimento do crime.

A ação da Draco faz parte de uma força-tarefa que tem como objetivo desarticular grupos criminosos que atuam na compra de aparelhos de celular roubados e na prática de golpes. Todos os smartphones encontrados no local eram fruto de roubo.

O grupo que atuava no box da Uruguaiana era investigado desde o mês de junho. José Flávio de Mello Vieira, Adriano Januário Gonzaga de Faria, Dalton Vieira Ribeiro e Diego Moreira Nunes da Silva responderão por receptação qualificada.

A quadrilha explorava os próprios donos dos aparelhos roubados no esquema de golpes. As vítimas tinham suas contas invadidas para realizar compras em aplicativos instalados nos aparelhos. Os aparelhos também eram usados para abrir novas contas em bancos digitais e pedir empréstimos. Em seguida, o valor era transferido para contas de laranjas. Segundo os investigadores, a estimativa é que os golpistas tenham dado prejuízo de pelo menos meio milhão.

Os 70 aparelhos apreendidos, além do maquinário encontrado no loca, foram levados para a sede da especializada na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte. Os quatro presos também foram levados para lá. Todo o maquinário utilizado para a prática dos golpes foi apreendido.