Após provocação a Michelle Bolsonaro, maquiador da ex-primeira dama joga água em mulher

Brasília - Após uma discussão em um restaurante na capital federal, um amigo de Michelle Bolsonaro (PL) jogou um copo com gelo em uma mulher que provocava a ex-primeira dama. O caso aconteceu nesta sexta-feira (11).

No vídeo do ocorrido, que circula nas redes sociais, é possível ouvir uma mulher questionando Michelle, em tom provocativo, sobre onde estariam ''as joias'', se referindo a presentes recebidos pelo governo federal de outros chefes de Estado.

Em primeiro momento, o maquiador Agustin Fernandez se dirige à mulher e a chama de vagabunda. Em seguida, a ex-primeira dama se aproxima e afirma: ''Você é tão mal-informada que sabe onde estão as joias''.

Depois disso, é possível ouvir um barulho de impacto e a lente ficando suja, pouco antes de o vídeo ser interrompido.

Operação Lucas 12:2

A Polícia Federal (PF) abriu uma operação na manhã desta sexta-feira, 11, para i nvestigar suposto grupo que teria vendido bens entregues a autoridades brasileiras em missões oficiais.