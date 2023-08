Torre Eiffel é reaberta após alarme falso de bomba

A evacuação do local deu início por volta de meio-dia no horário de Paris. Pouco depois das 13h30, todos os visitantes já haviam saído do local. A visitação foi retomada às 15h, no horário local.



Três andares do monumento e o térreo foram isolados para inspeção. A polícia e o esquadrão antibombas fiscalizaram o local.

Ao Le Parisien, o porta-voz da administração da torre tranquilizou os moradores e turistas. “É um procedimento habitual neste tipo de situação, mas raro.”

A Torre Eiffel é um dos pontos turísticos mais visitados de Paris e atraiu 6,2 milhões de visitantes no ano passado.