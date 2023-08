Ventos muito fortes são previstos durante a noite deste sábado no Rio; confira vídeos

Rio - Ventos fortes em vários pontos da Região Metropolitana do Rio marcaram a tarde deste sábado. De acordo com o Sistema Alerta Rio, houve registro de vento muito forte na estação Forte de Copacabana (76,3 km/h), entre as 16h e 17h. A previsão é de que os ventos se mantenham com intensidade acima de 76 km/h, durante esta noite.



Na estação Marambaia, em Irajá, houve o registro de vento muito forte (76 km/h), entre as 14h e 15h. Em Jacarepaguá, no Aeroporto do Galeão e no Aeroporto Santos Dumont, vento forte (entre 46,4 km/h e 70,4 k/h) foram notificados pelas estações do Sistema Alerta Rio.





Nas redes sociais, circulam vídeos de banhistas assustados pelos fortes ventos, na Praia da Bica, na Ilha do Governador.



Forte ventania provoca transtornos durante a tarde deste sábado (12), no Rio.



Em outro vídeo, um condomínio em Nova Iguaçu é atingido pela ventania. Na imagem, é possível observar duas pessoas que estavam frequentando a piscina do prédio correndo em direção a um abrigo.



O Centro de Operações Rio recomenda que a população não fique embaixo de árvores e coberturas metálicas, evite esportes ao ar livre, não passe sob cabos elétrivos, andaimes e escadas, além de fechar o registro de gás da casa para evitar acidentes devido ao mau tempo. Em caso de emergência, a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) estarão a postos. Visitantes que frequentavam o Shopping Nova América, em Del Castilho, Zona Norte do Rio, presenciaram uma queda de energia no local, por volta das 15h30. A energia foi restabelecida cerca de 30 minutos depois e o shopping segue aberto normalmente.