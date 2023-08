Técnico de enfermagem suspeito de estuprar criança e gravar o crime tem prisão mantida

Rio - O juiz Diego Fernandes Silva Santos manteve, durante audiência de custódia realizada neste sábado (12), a prisão do técnico de enfermagem, de 26 anos, suspeito de estuprar uma criança de 11 anos e gravar o crime. O homem responde pelos crimes de estupro de vulnerável, produção e armazenamento de pornografia infanto-juvenil.

Em sua decisão, o magistrado julgou a legalidade do mandado de prisão temporária que estava em aberto no nome do suspeito. Segundo o juiz, a prisão foi realizada nos trâmites legais da lei e o homem continuará preso.

O técnico de enfermagem foi preso nesta sexta-feira (11) em Olaria, na Zona Norte do Rio. De acordo com as investigações da Delegacia de Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o homem armazena e produz vídeos com crianças sendo abusadas. Em uma das gravações, ele aparece estuprando uma vítima de 11 anos.

Os agentes conseguiram identificar que o suspeito de pedofilia guardava as gravações em um servidor na nuvem. A especializada conseguiu encontrá-lo por meio de uma investigação cibernética e por monitoramento do tráfego do conteúdo na rede mundial de computadores.

Todos os dispositivos apreendidos junto com o homem passarão por uma análise para identificar as vítimas que foram abusadas por ele.