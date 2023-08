PM resgata recém-nascido abandonado em área de mata em Santa Cruz

Rio - Um recém-nascido que havia sido abandonado foi localizado e resgatado por policiais do 27° BPM (Santa Cruz), em uma área de mata em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. O bebê foi encaminhado ao Hospital Municipal Pedro II em situação crítica, mas passa bem.



Os agentes foram acionados após denúncias de moradores de que um bebê teria sido abandonada na Estrada Santa Veridiana. No local, o recém-nascido foi localizado e resgatado pelas equipes.



Após o resgate, os policiais realizaram uma investigação nas redondezas. Em uma residência, foram encontrados vestígios de sangue. Uma mulher confessou que havia dado à luz há pouco tempo, e que havia abandonado a criança. Ela foi encaminhada sob custódia ao mesmo hospital para atendimento médico.

A ocorrência segue em andamento.