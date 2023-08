Líder comunitário e ex-candidato a vereador é morto a tiros em Resende

O líder comunitário e ex-candidato a vereador, João Carlos Cardoso, mais conhecido como 'Angolano', foi assassinado a tiros na noite de sábado (12) em Resende. O crime aconteceu no bairro Surubi Velho.



De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que dois homens em uma moto passaram em frente a um bar e atiraram contra a vítima, de 46 anos. Ele morreu ainda no local. Os suspeitos fugiram em direção ao bairro Novo Surubi.



A cena do crime passou por uma perícia da Polícia Civil. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.



João Carlos se candidatou à Câmara Municipal nas eleições de 2020, mas não conseguiu se eleger. Atualmente, estava disputando a presidência da Associação de Moradores do bairro Surubi.