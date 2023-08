Ação conjunta prende suspeito de integrar milícia de Santa Cruz e recupera dez carros

Rio - Um homem, apontado como integrante da milícia, foi preso e 10 carros recuperados, na noite deste sábado (12), durante ação das polícias Civil e Militar em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. De acordo com o registro, PMs do 27º BPM e a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) fizeram a prisão na comunidade da Manguariba.

Com o suspeito, os policiais encontraram uma pistola calibre 9.mm, carregadores, munições e um celular. Os dez veículos teriam sido encontrados abandonados em ruas da região.

A localidade da Manguariba, que fica entre Paciência e Santa Cruz, é reduto do miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera, de 39 anos. O líder do grupo paramilitar assumiu a região após a morte do rival Wellington da Silva Braga, o Ecko, que morreu dia 12 de junho e controlava a localidade.