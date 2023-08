Ação prende suspeito de integrar milícia de Santa Cruz e recupera 11 carros

Rio - Uma ação da PM terminou com um homem, suspeito de integrar a milícia, preso e 11 carros apreendidos no bairro Manguariba, em Santa Cruz, Zona Oeste, no fim da noite deste sábado (13). Segundo a Polícia Militar, uma ação da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar apurava denúncia sobre a atuação de grupos paramilitares no bairro, quando foram surpreendidos por criminosos armados.

O bando teria disparado contra os agentes, que revidaram e, na sequência, conseguiram prender o suspeito. Com ele, os agentes encontraram uma pistola 9.mm, carregadores, munições e um celular. Ele foi preso na Avenida Tamandaré, onde também foram abandonados 11 carros.

Os outros envolvidos no confronto fugiram do local. Dentro dos veículos, os agentes encontraram um simulacro de pistola, munições de pistola e fuzil, 1 carregador de fuzil, placas de coletes balísticos, fardamento diversos, materiais táticos e outro celular.

A localidade da Manguariba, que fica entre Paciência e Santa Cruz, é reduto do miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera, de 39 anos. O líder do grupo paramilitar assumiu a região após a morte do rival Wellington da Silva Braga, o Ecko, que morreu dia 12 de junho e controlava a região. O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz).