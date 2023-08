Novo espaço cultural na Zona Norte exibirá filmes gratuitamente

Rio - A Zona Norte acaba de ganhar um novo espaço cultural dedicado à sétima arte. Localizado na Rua Morais e Silva 40, 8º andar, no Macaranã, no campus da Universidade Estácio, o local promoverá, até 22 de agosto, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 14h, a exibição de diversos longas-metragens finalistas ao voto popular do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A ação tem o apoio da Academia Brasileira de Cinema.



A entrada é gratuita, aberta ao público, e com distribuição de senhas para evitar lotação. O Espaço Cultural Nucine Maracanã também abriga uma exposição de equipamentos em película 35mm. A sala conta com ar-condicionado, projeção digital, lugares reservados para cadeirantes e capacidade para 76 pessoas.



A programação é assinada por Cátia Castilho, coordenadora de criação e responsável pelo local. A projeção tem à frente Sandra Sousa. "Nós, da Nucine Filmes Maracanã, estamos voltando as raízes do que carregamos nestes mais de 25 anos de história na grande Zona Norte, antes no Comprido e agora aqui no Maracanã, com a responsabilidade social corporativa, onde levamos arte para nossa comunidade de forma gratuita. Voltar com nosso agito cultural de interação e inaugurar nosso espaço com o evento do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em parceria com a Academia Brasileira de Cinema, que já se estende há tantos anos, é um presente para nós", comenta Cátia Castilho.



Segundo Rodrigo Lauria, gestor da Estácio Maracanã, o espaço já nasce com o objetivo de tornar-se referência. "Nossos alunos do curso de cinema produzem diversas obras que são premiadas nacionalmente e, até mesmo, internacionalmente. Nossa sala de audiovisual também pretende exibi-las gratuitamente para os moradores da Zona Norte. Agora em agosto, a Tijuca já pode contar com mais uma sala de cultura", afirma Lauria.



A distribuição de senhas acontece sempre uma hora antes da exibição dos filmes. Mais informações e a programação completa estão disponíveis em @nucinemaracana.