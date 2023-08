Jovem é morto com tiro na cabeça em Mesquita

Rio - Um jovem, de 19 anos, morreu após ser baleado na cabeça, na madrugada deste domingo (13), em Mesquita, Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, uma viatura do 20º BPM (Mesquita) foi acionada para checar uma denúncia de vítima atingida, mas ao chegar no local já encontrou o jovem sem vida.

O corpo da vítima, identificado como Rodrigo Wendt, foi encontrado na Rua Marina Borges, no bairro da Jacutinga. Até o momento, não há informações sobre a autoria do disparo.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) da Polícia Civil foi acionada e já investiga o caso. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local às 00h46 e fez a remoção do corpo para o IML de Nova Iguaçu.