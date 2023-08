Recém-nascido e criança morrem no sul da Ucrânia após bombardeio russo

Pelo menos sete pessoas, incluindo um recém-nascido e um garoto de 12 anos, morreram neste domingo (13) em bombardeios russos na região ucraniana de Kherson, no sul do país, informaram as autoridades de Kiev.



O ministro do Interior, Igor Klimenko, elevou o balanço inicial de seis para sete mortos, acrescentando uma criança de menos de 12 anos gravemente ferida no bombardeio da localidade de Chiroka Balka. Seus pais e seu irmão, um bebê de 23 dias, também foram mortos no ataque.



"Uma família inteira morreu em Chiroka Balka", lamentou o ministro. Outro ataque na cidade vizinha de Stanislav deixou dois mortos e um ferido.



Kherson é uma das quatro regiões da Ucrânia que o presidente russo, Vladimir Putin, reivindicou sua anexação em setembro de 2022. A zona permanece parcialmente sob o controle de Kiev e é um alvo regular dos bombardeios russos.



Segundo a Promotoria ucraniana, 500 crianças morreram, e mais de 1.100 ficaram feridas desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.



Na Rússia, o Ministério da Defesa informou que derrubou dois drones ucranianos no domingo sobre a região de Belgorod, e outro, sobre a região de Kursk, ambos na fronteira com a Ucrânia.