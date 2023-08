Pai e filha se preparam para formatura no mesmo colégio em Costa Barros

Rio - Um sonho que será realizado em família. Luciano e Luciana Tenório, pai e filha, alunos do Ciep 379 Raul Seixas, em Costa Barros, na Zona Norte, se formam no fim do ano. E no Dia dos Pais, neste domingo (13), eles já começam a festejar e ensaiar o discurso de comemoração da formatura.



Pai superdedicado, Luciano sabe que a educação é fundamental e, por isso, sempre incentivou a filha a estudar. Ele começou a cursar o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA) na escola em Costa Barros, sem nunca perder o foco em busca de um futuro melhor.



"Graças a Deus, estou terminando este ciclo de estudo. Fiquei um bom tempo sem estudar, e ter a minha filha me apoiando, me deu força para não desistir. Estar no mesmo colégio, ela de manhã e eu de noite, é bom demais. Fez com que tudo melhorasse na nossa casa. E, agora, estamos nos preparando para nos formar juntos. É um presente do destino para nós", afirma Luciano, de 46 anos, operador de empilhadeira e aluno do NEJA IV.



Luciana estudava numa unidade mais distante e, depois de muito bate-papo em família, resolveu se transferir para a escola do pai, com o objetivo de melhorar o rendimento.



"Eu estudava em outro colégio, em outro município, e meu pai, que já estudava na escola, conversou comigo e me incentivou a ir para o Raul Seixas. Ele sempre foi muito preocupado com meus estudos. Estou muito mais focada e feliz", afirma Luciana, que, aos 17 anos, está na terceira série do Ensino Médio.



Pai e filha se ajudam, tanto em casa como nos deveres da escola. A rotina de amor e aprendizado tem estreitado ainda mais a relação. Segundo a diretora da escola, Alice Regina, a história dos dois é inspiradora.



"O Luciano chegou primeiro na escola, fez todo o NEJA conosco. Este ano, ele veio todo empolgado matricular a filha. Eles são maravilhosos, ótimos alunos e bastante dedicados. Realmente, é uma história muito bacana. Que sirva de exemplo para todos as pais."



A formatura deverá ser na primeira semana de dezembro, provavelmente na Lona Cultural de Guadalupe, que está passando por reformas. A ansiedade só aumenta, assim como o orgulho de Luciana por seu pai.



"Procuramos sempre nos ajudar, principalmente nas matérias que temos mais dificuldades. Ele é meu maior exemplo, nós somos muito próximos. Vamos nos formar juntos. Vai ser a coisa mais linda, uma alegria enorme. Eu o amo demais", admite a filha.