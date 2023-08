PM prende três homens por furto de cabos de energia na Baixada

Rio - Três homens foram presos por policiais do 20º BPM (Nova Iguaçu), após furtarem cabos de energia, neste sábado (13), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Segundo informações divulgadas pela PM, o trio foi preso no bairro Rosa dos Ventos, com apoio de uma equipe da SuperVia.



O carro que seria utilizado para transportar o material também acabou apreendido. A ocorrência foi encaminhada à 56ª DP (Comendador Soares).



Procurada, a SuperVia informou que apenas deu apoio durante a ação.