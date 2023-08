Carro capota em rodovia e derruba 375 kg de maconha

São Paulo - Um carro na madrugada deste sábado (12), em uma rodovia no interior do estado de São Paulo, e derrubou cerca de 375 kg de maconha pela via. O acidente aconteceu no quilômetro 404 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, situada em Gália, na região centro-oeste do estado, a 393 km de São Paulo.



Quando os policiais chegaram ao local para a averiguação da ocorrência, um Fiat Argo com placas de Londrina (PR) estava capotado no local, mas não havia motorista ou passageiros no interior do veículo. A corporação constatou que o motorista fugiu em outro automóvel, um Fiat Punto vermelho, rumo a Marília.

Após buscas, agentes da Polícia Militar de Marília localizaram o motorista do Argo capotado. O homem, de 26 anos, foi detido. A polícia ainda prendeu outras duas pessoas, de 23 e 20 anos.

Segundo informações fornecidas pela polícia, foram contabilizados 535 tabletes de maconha, totalizando uma quantidade de 374,8 kg.