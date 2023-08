Radialista Gilson Ricardo é homenageado em UPA na Ilha

Rio - A Unidade de Pronto Atendimento Pediátrica da Ilha do Governador, no Cocotá, Zona Norte do Rio, foi reinaugurada, neste sábado (12), passando a se chamar UPA Radialista Gilson Ricardo. A mudança foi uma homenagem ao locutor e comentarista esportivo que faleceu em janeiro deste ano, vítima de um infarto, aos 74 anos. Gilsão, como era mais conhecido pelos amigos, marcou seu nome nas rádios Tupi e Globo.



As equipes médicas e de enfermagem ganharam mais profissionais e a assistência, agora, conta com nutricionistas e fisioterapeutas. Além disso, uma ambulância neopediátrica foi adquirida para transferência das crianças atendidas. Com a nova estrutura, a unidade terá capacidade de atender até 5 mil crianças por mês. A média atual de atendimentos é de 3,5 mil pacientes.



O secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, celebrou a reforma e a homenagem ao radialista. "Essa foi uma forma de homenagear esse grande amigo, tão generoso e que amava a Ilha do Governador, bairro que morou durante toda sua vida. Gilsão foi muito especial e merece essa lembrança", disse.



Dona Mariza, viúva de Gilson, agradeceu pela homenagem. “Passa a vida inteira em segundos. Foram 36 anos juntos. Tudo muito bonito e muito bem feito. Quero agradecer a todos que participaram deste momento”, contou.



Mário Belisário, comunicador da rádio Tupi e amigo do radialista, também destacou o legado. “Gilsão criou uma forma de se comunicar com o público que o fez praticamente um familiar dos ouvintes. Foi um dos maiores nomes do rádio e um grande ser humano”, exaltou.



Novos equipamentos e profissionais



Além da contração de quatro nutricionistas e sete fisioterapeutas, o efetivo de clínica médica passou a contar com mais um pediatra, passando de quatro para cinco plantonistas 24h. O número de enfermeiros na UPA também aumentou de 19 para 32; e o de técnicos de enfermagem, de 42 para 61. Houve investimento na estrutura de hotelaria hospitalar, com a implantação de serviços de lavanderia, camareira e jardinagem, além de segurança não-armada e colaboradores de áreas administrativas.



Foi adquirido mais um desfibrilador e um ventilador mecânico de transporte (usado em transferências). Foram compradas cadeiras mamãe-e-bebê, macas, cadeiras de rodas, respiradores Oxymag e Oxylog, ventiladores mecânicos, bombas infusoras e monitores de sinais vitais, além de computadores e aparelhos de ar-condicionado.