Homem morto a tiros é encontrado com mãos e pés amarrados na Zona Oeste

Rio - O corpo de um homem morto a tiros foi encontrado com as mãos e pés amarrados, neste sábado (12), em Curicica, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi deixada na Rua Manicária, em área residencial.

Uma equipe do 18° BPM (Jacarepaguá) chegou a ser acionada para o local, mas já encontrou a vítima sem vida. Relatos de moradores compartilhados nas redes sociais indicavam que o homem teria sido decapitada. A Polícia Militar, contudo, nega a informação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover a vítima, mas não soube precisar a condição.

A região de Curicica onde o caso ocorreu é palco de atos violentos. O crime na região é dominado por grupos de milicianos.