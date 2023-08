Mortes na Ilha: policiais prestam depoimento e têm armas apreendidas

Rio - Os policiais militares envolvidos na ação que acabou com as mortes de Eloah Passos, de 5 anos, e W. E., 17, na Ilha do Governador , Zona Norte do Rio, prestaram depoimento e tiveram suas armas apreendidas pela Polícia Civil. A informação foi confirmada pela Instituição neste domingo (13). Além dos militares, os pais da menina já prestaram depoimentos na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e a investigação segue em andamento.

O adolescente foi morto nas próximidades do Morro do Dendê. Segundo a PM, uma equipe do 17º BPM teve a atenção voltada para dois homens em uma moto, na Rua Paranapuã. A corporação afirmou que o ocupante da moto, que seria o adolescente W. E., estava com uma pistola e atirou contra os policiais, gerando um confronto. A morte provocou revolta de moradores do Dendê, que desceram a comunidade para um protesto. Dois ônibus foram incendiados na região.

Moradores dizem, também, que policiais atiraram para conter os manifestantes. Por volta das 8h30, Eloáh Passos foi atingida no peito enquanto brincava em seu quarto. Socorrida por um mototáxi e uma vizinha para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha, ela não resistiu aos ferimentos. Ao DIA, Indiane Passos, prima da criança, contou, neste sábado (12), detalhes do ocorrido:

"Ela estava na cama pulando e brincando. Ontem (sexta) foi 'mêsversário' da irmã dela, e ela só queria brincar e comer os doces, mais nada. A mãe escutou o tiro, que entrou pela janela, e quando foi ver, ela estava com um buraco no peito e não tinha mais o que fazer. Quem deveria estar nos defendendo só está nos matando. Dentro de favela não tem só bandido, tem trabalhador, estudante e crianças querendo um futuro melhor", disse ela, emocionada.