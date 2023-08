Rio tem previsão de semana com tempo estável e sem chuva

Rio - Após dias de instabilidade, a semana no Rio deve iniciar com temperaturas estáveis, céu nublado a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. O céu amanheceu nublado e com previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada a qualquer momento, neste domingo (13), por conta da passagem de uma frente fria sobre o oceano. Segundo o Sistema Alerta Rio, os ventos estarão moderados, ocasionalmente fortes, e as temperaturas apresentarão declínio acentuado em relação ao dia anterior, com mínima de 16°C e máxima de 25°C.



Nesta segunda-feira (14), o tempo ficará nublado a parcialmente nublado, com ventos fracos a moderados e previsão de chuva fraca a moderada isolada. Os termómetros marcarão a máxima de 25º C e mínima de 15º C. A partir de terça-feira (15), não há previsão de chuva, com máxima de 27°C e mínima de 13°C. Na quarta-feira (16), o tempo seguirá sem chuva, semelhante ao dia anterior.

Já na quinta-feira (17), o tempo ficará claro a parcialmente nublado, com ventos fracos a moderados. A temperatura se manterá entre 15°C e 29°C, sem previsão de chuva.

Devido ao tempo fechado, o movimento neste domingo de dia dos pais foi menor que o de costume na Praça Mauá. Mesmo assim, cariocas aproveitaram para admirar a paisagem e aproveitar o entorno do Museu do Amanhã.