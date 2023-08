Jovem é morto por engano pelo próprio comparsa em Resende

Um jovem, de 21 anos, foi morto por engano pelo próprio comparsa após uma invasão a uma casa em Resende. O caso aconteceu no sábado (12) no bairro Alto dos Passos.



Segundo a Polícia Civil, os criminosos invadiram a residência com o intuito de matar um desafeto, porém, na confusão, um dos suspeitos foi baleado pelo próprio comparsa e morreu no local.



O alvo dos ataques conseguiu fugir, mas o pai e a mãe dele, que são idosos, foram atingidos de raspão. Eles foram atendidos no Hospital de Emergência, mas já receberam alta.



A cena do crime passou por uma perícia. O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. Até o momento, ninguém foi preso.