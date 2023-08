Suspeitos invadem casa e matam jovem a tiros em Resende

Suspeitos invadiram uma residência e atiraram contra uma família no sábado (12) em Resende. Um jovem, de 21 anos, morreu. Dois idosos ficaram feridos. O crime aconteceu no bairro Alto dos Passos.



Segundo a Polícia Militar (PM), uma testemunha informou que homens entraram na casa e dispararam contra as pessoas. Ainda de acordo com a PM, esta testemunha confessou fazer parte do tráfico de drogas.



A cena do crime passou por uma perícia da Polícia Civil. O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. Os idosos foram socorridos para o Hospital de Emergência, mas a unidade não informou o estado de saúde deles.