Jovem baleado durante ação policial é enterrado na Ilha do Governador

Rio - O adolescente, de 17 anos, baleado durante ação policial na Ilha do Governador , foi sepultado, na tarde deste domingo (13), no Cemitério da Cacuia, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, o menino entrou em confronto com agentes, o que é rebatido pela família.

O jovem foi baleado na manhã deste sábado (12) nas proximidades do Morro do Dendê. De acordo com a corporação, policiais do 17° BPM (Ilha do Governador) tiveram a atenção voltada para dois homens em uma motocicleta, na Rua Paranapuã, onde o ocupante da carona, neste caso, o adolescente, portava uma pistola.

Os agentes que atuaram na ação informaram que, após uma tentativa de abordagem, o jovem disparou contra a equipe, gerando um confronto. O adolescente, considerado suspeito pelos policiais, foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Evandro Freire, mas não resistiu.

Já o homem que conduzia a motocicleta foi levado à 37ª DP (Ilha do Governador) a fim de prestar esclarecimentos.

Mãe afirma que filho não estava armado

Joelma Maria de Almeida, mãe do menino, afirmou que testemunhas viram que o rapaz não estava armado no momento da abordagem da PM. "Mataram meu filho, meu filho não estava com nada. Eu tenho testemunha, meu filho estava na moto. Meu filho levantou as mãos e eles pegaram, mataram meu filho. Uma covardia. Eles são covardes. Os policiais mataram meu filho e a menina", lamentou.

De acordo com a mulher, o filho faria 18 anos nesta segunda-feira (14), e, por isso, ela já havia comprado todas as coisas para fazer o bolo de aniversario.

"Mais um na comunidade, onde o povo está morrendo. Os policiais estão matando inocentes. Amanhã é dia dos pais, eu perdi meu filho. Fui guerreira, fui pai e mãe. Eu quero justiça! Eu tenho a provas. Meu filho não estava armado", garantiu.

A morte do adolescente gerou revolta nos moradores do Morro do Dendê, que protestaram logo depois dele ser ferido. Dois ônibus foram incendiados no protesto.