Cariocas aproveitam domingo para celebrar o dia dos pais na Feira de São Cristóvão

Rio - Cariocas aproveitaram este domingo de dia dos pais (13) para celebrar com suas famílias, na Feira de São Cristóvão, no Centro do Rio. Pais e filhos foram até a feira para curtir a tarde e trocar presentes. Apesar do dia nublado e frio, a Praça Mauá também teve grande movimentação devido à data.

O ajudante de caminhão José Armando, de 40 anos, é natural do Ceará e contou que, apesar de morar no Rio, costuma sempre visitar a feira de São Cristóvão no dia dos pais, para celebrar com seus filhos e relembrar sua infância com seus pais. Segundo ele, o pai permanece morando no Nordeste do país e, nesta época do ano, a saudade aperta.

"É bem difícil [passar longe dele], né? Porque ir para lá comemorar o dia dos pais é muito longe e muito caro. Então as vezes a gente se fala por chamada de vídeo. Como hoje a tecnologia está bem avançada, a gente mata a saudade assim. Eu lembro que antigamente eu usava cartão para ligar de orelhão, hoje a gente faz chamada de vídeo e conversa face a face", contou José.

João Batista Alves, 43 anos, que é gestor cemiterial, foi com seus três filhos para almoçar na feira e contou que seu pai havia saído com seu irmão, por isso, não estava junto para o almoço em família. "Sempre no dia dos pais a gente vem aqui. Aqui é um local aonde meus filhos aprendem sobre a cultura nordestina e eles gostam muito, tem as comida típicas. Eles amam os shows, os pratos, os brinquedos e lembrancinhas", afirmou.

O comerciante Paulo Cesar da Silva Rosa, de 55 anos, revelou que foi à feira por escolha de sua filha e também contou que acordou lembrando de seu pai, que já faleceu há 34 anos. "Minha relação com ele era ótima. Sinto muito saudade dessa época porque ele eram muito rígido, me ensinou muito e devo muita coisa a ele. Criei meu filhos como ele. Ele se foi e hoje de manhã estava pensando nele. Nossa, que saudade do meu pai", confessou Paulo Cesar.

Há 18 anos no Rio, o garçon Hernades Paes, de 34 anos, também é nordestino e contou que construiu sua família na cidade após se mudar ainda jovem para o estado. "Aqui eu relembro minhas raízes, vou comer a comida que eu gosto. Até porque a gente tem saudade do nordeste. Sinto saudade do meu pai, mas sempre ligo para ele por chamada de vídeo", disse.

Na Praça do Mauá, pais também resolveram passear com seus filhos para conhecer o local. Foi o caso de Erick Mesquita e suas filhas Maria Eduarda e Maria Luiza. "Foi um passeio muito maravilhoso. A bastante tempo já tínhamos vontade de conhecer o Museu do Amanhâ e aproveitamos o dia dos pais para juntar o útil ao agradável", contou.