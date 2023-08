Ator que caiu de hotel em Copacabana acredita ter sido dopado no dia do acidenteana

Rio - Sidney Sampaio, de 43 anos, vai contar pela primeira vez sobre o ataque de fúria e, posteriormente, a sua queda de um hotel, em Copacabana, em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, que irá ao ar na noite deste domingo. O ator acredita ter sido dopado após tomar uma bebida adulterada em um quiosque na praia.Sidney caiu da janela do primeiro andar, no dia 4 de agosto, e teve duas fraturas. Após atendimento no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, o ator recebeu alta hospitalar ainda no mesmo dia. De acordo com sua empresária, Claudia Melo, ele teria sofrido efeitos colaterais de uma medicação para insônia.Um hóspede do hotel onde Sidney Sampaio estava relatou momentos de tensão ainda no fim da madrugada. Em conversa com, o amazonense Othon Bitar , de 40 anos, disse que o ator gritava incessantemente por socorro e afirmava que havia uma pessoa armada dentro do quarto.