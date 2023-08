Suspeita de envolvimento no sequestro e morte de professora tem prisão mantida pela Justiça

Rio - A juíza Daniele Lima Pires Barbosa, do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), manteve, durante audiência de custódia realizada neste domingo (13), a prisão de Paula Custódio Vasconcelos, suspeita de envolvimento no sequestro e na morte da professora Vitória Romana Graça, de 26 anos. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado na comunidade Cavalo de Aço , em Senador Camará, Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (11).