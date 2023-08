Corpo de Mc Katia será enterrado nesta segunda-feira

Rio - O corpo de Katia Marques de Melo França, mais conhecida como Mc Katia, de 47 anos, será enterrado nesta segunda-feira (14), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Norte do Rio, às 15h45h. O velório será realizado na sala G, a partir das 10h. A funkeira estava internada no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, e faleceu na tarde deste domingo (13). A informação foi divulgada no Instagram da artista.