Intensidade da chuva faz Rio entrar em estágio de mobilização

Rio - A cidade do Rio entrou em estágio de mobilização, às 22h25 deste domingo (13), devido ao registro de chuva moderada em cinco estações de monitoramento. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o nível variou entre 5,1 mm/h e 20 mm/h.

O COR informou que núcleos de chuva, associados à passagem de uma frente fria pelo oceano e o posterior transporte de umidade, permanecem se formando sobre a cidade do Rio de Janeiro, principalmente no entorno do Maciço da Tijuca, ocasionando chuva moderada na última hora.



O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Previsão para os próximos dias



Assim como neste domingo (13), o tempo deverá permanecer nublado nos próximos dias da semana . Nesta segunda-feira (14), há a possibilidade de ventos fracos a moderados e previsão de chuva fraca a moderada isolada. Os termômetros marcarão a máxima de 26º C e mínima de 16º C.

A partir de terça-feira (15), não há mais previsão de chuva, com máxima de 27°C e mínima de 13°C. Na quarta-feira (16), o tempo seguirá sem chuva, semelhante ao dia anterior.

Já na quinta-feira (17), o tempo ficará claro a parcialmente nublado, com ventos fracos a moderados. A temperatura se manterá entre 15°C e 29°C, sem previsão de chuva.