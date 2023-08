Com tempo instável, município do Rio tem segunda-feira chuvosa

Rio - Cariocas que saírem de casa vão precisar manter os guarda-chuvas por perto nesta segunda-feira (14). O transporte de umidade do oceano para o continente vai manter o tempo instável ao longo do dia e há previsão de chuva fraca a moderada, de forma isolada, a qualquer momento. Com ventos fracos a moderados e céu nublado, as temperaturas ficarão estáveis, com máxima podendo chegar aos 25ºC e a mínima de 17ºC. O município permanece em estágio de mobilização desde às 22h25 de domingo (13).

Por conta da chuva moderada que atingiu a cidade ontem, segundo o Centro de Operações, foram registradas quedas de árvore no Largo São Francisco de Paula, no Centro, e na Avenida Epitácio Pessoa, no sentido Copacabana, em Ipanema. Também houve queda de árvore sobre a fiação na Estrada da Barra da Tijuca, na altura da Avenida Filadélfio de Azevedo, na Barra da Tijuca, e um bolsão d'água na Estrada da Gávea, na altura do Golf Club, sentido Barra. As vias já foram liberadas. Procurada, a Light informou que não houve impacto no fornecimento de energia.

Além da chuva, a Marinha do Brasil emitiu um novo aviso de ressaca, com início às 9h desta segunda-feira e duração até às 21h de terça-feira (15). A previsão é de ondas de 2,5 metros de altura. Nesse período, deve ser evitado o banho, práticas de esportes e locais próximos do mar; não permenecer em mirantes na orla e trafegar de bicicleta, caso as ondas atinjam a ciclovia; além de seguir as recomendações do Corpo de Bombeiros e não resgatar vítimas de acidente, mas acionar a corporação pelo telefone 193.

Previsão do tempo

Segundo o Sistema Alerta Rio, amanhã o céu estará nublado a parcialmente nublado e deve chover de forma fraca isolada durante a madrugada, menor que 5mm em uma hora. Os ventos estarão fracos a moderados e a máxima prevista é de 27ºC e a mínima de 15ºC. Já entre a quarta (16) e a sexta-feira (17), haverá redução de nebulosidade sobre a cidade e não há previsão de chuva. As temperaturas estarão em elevação, podendo registrar máximas de 29ºC, 31ºC e 34ºC, e mínimas de 15ºC, 14ºC e 18ºC, respectivamente.