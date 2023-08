Atentado a santuário no Irã deixa quatro pessoas mortas

Irã - Quatro pessoas foram mortas e pelo menos cinco ficaram feridas em um ataque contra um santuário xiita no Irã, segundo a agência de notícias estatal Irna. O ataque ocorreu neste domingo (13) na cidade de Shiraz, localizada a 600 km ao sul da capital Teerã.

De acordo com a agência, dois homens armados entraram no santuário de “Shah-Cheragh” e dispararam contra as vítimas. A agência de notícias Tasnim afirma que um dos suspeitos do ataque já foi preso, enquanto o segundo escapou e não foi localizado.

O santuário já havia sido alvo de ataques em outubro de 2022, quando dois homens invadiram o local e mataram 13 pessoas e feriram outras 30.



Na ocasião, o ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico e dois homens apontados como responsáveis pelo ato, foram enforcados no mês de julho.



As execuções ocorreram nos arredores do santuário, um importante ponto de peregrinação muito importante no país.