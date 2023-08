Lula viaja ao Paraguai nesta segunda-feira para posse de novo presidente

Nesta segunda-feira (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca em direção a Assunção, no Paraguai. A viagem ocorre durante a tarde e, nesta terça (15), o petista participa da cerimônia de posse do novo presidente do país, Santiago Peña.



De acordo com a agenda oficial, o mandatário deixa o Brasil às 15h30 e chega na capital paraguaia às 16h50.

Peña, de 44 anos, foi eleito em 30 de abril deste ano com 43% dos votos e faz parte do partido que domina a política do país desde os anos 50. Ele é economista e foi ministro da Fazenda durante o governo de Horácio Cartes, que durou de 2013 a 2018.

Com a vitória de Peña, Lula chegou a parabenizá-lo à época e disse que os países vão "trabalhar juntos por relações cada vez melhores e mais fortes". De acordo com o Planalto, a viagem oficial do chefe do Executivo ao Paraguai faz parte dos esforços do governo brasileiro para a "retomada da política externa".



Neste ano, Lula e Peña já se encontraram em outras duas ocasiões para discutir a cooperação entre os países. O paraguaio esteve no Brasil em maio e em julho.



Ainda hoje, o petista vai se reunir com o ex-presidente do país Fernando Lugo, que esteve no posto entre 2008 e 2012, às 18h10. Em oito meses de governo, o Paraguai será o 16º país visitado por Lula, sendo o quarto somente na América Latina.