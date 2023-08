Filha de fisiculturista morto em incêndio continua internada em estado grave

A menina teve 30% do corpo queimado no acidente e passou por um procedimento cirúrgico,



Relembre o caso Rio - A filha do fisiculturista Hugo Sérgio, de 6 anos, continua internada em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, nesta segunda-feira (14), segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A menina ficou ferida no incêndio do apartamento onde morava com os pais, no Anil, Zona Oeste, no última dia 29.A menina teve 30% do corpo queimado no acidente e passou por um procedimento cirúrgico, além de exames e tratamento com corticoides durante a internação na unidade, de acordo com informações da mãe da criança Larissa Mello Viana.

Na madrugada de 29 de julho, um incêndio atingiu o apartamento onde Hugo Sérgio vivia com a mulher e a filha, no décimo andar de um dos prédios do condomínio Caminhos da Barra, na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão. As chamas tomaram conta da varanda da residência e provocou uma densa fumaça preta. Segundo amigos, a vítima não conseguiu sair do imóvel depois de resgatar a família e o cachorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o fisiculturista foi encontrado sem vida.

Uma câmera de segurança instalada no corredor do apartamento registrou o momento em que a fumaça preta se espalha pelo andar e a mulher do fisiculturista corre em direção ao elevador para escapar do incêndio. A câmera é coberta pela fumaça e não é possível ver se Larissa retorna à residência. Confira abaixo. O corpo da vítima, que também era professor em uma academia, foi sepultado no último dia 30, no Cemitério de Inhaúma.