Jornais argentinos se surpreendem com vitória de ultradireitista nas primárias, mas disputa ainda aberta

A imprensa argentina reportou na madrugada desta segunda-feira, 14, a surpresa com a liderança de Javier Milei, nas eleições primárias realizadas no domingo, mas também ressaltou que a disputa segue em aberto. Nas palavras do La Nación, o desempenho do deputado ultraliberal provoca um "terremoto" no cenário político local.



O diário destaca que, com mais de 97% das urnas apuradas nas prévias, conhecidas pela sigla PASO no país, Milei tinha 30,06% dos votos, a coalizão Juntos por el Cambio vinha em seguida, com 28,26%, e a Unión por la Patria, liderada pelo ministro da Economia, Sergio Massa, aparecia em terceiro, com 27,26%.



A coalizão Juntos por el Cambio, do ex-presidente Mauricio Macri, era apontada como favorita em várias pesquisas, e algumas sondagens recentes apontavam perda de fôlego de Milei, o que não se confirmou nas primárias. Juntos por el Cambio tinha uma disputa interna, e a candidata dessa coalizão agora será Patricia Bullrich, que liderou no domingo em seu grupo e já ocupou vários cargos públicos importantes anteriormente no país, entre eles o de ministra da Segurança, um de seus principais focos na campanha.



O jornal Clarín destaca o fato de que o peronismo, atualmente no governo, teve "uma queda histórica", mas via o resultado da eleição de outubro ainda em aberto, diante de um eleitorado praticamente dividido em três terços iguais.



Mais à esquerda, o jornal Página 12 afirma que o primeiro lugar de Milei foi de fato uma surpresa, mas acrescenta que o quadro é de fato bastante equilibrado. Com isso, não é possível descartar nenhum eventual cenário sobre os que passarão para um provável segundo turno, acrescenta.



Em análise na mesma publicação, Luis Bruschtein se questionava se a liderança de Milei seria "um chamado de atenção ou um voto definitivo".



O Ámbito Financiero, por sua vez, destacava o fato de que, diante do resultado das primárias, a Argentina caminha para formar um Congresso mais fragmentado. Não é renovado todo o Legislativo local a cada eleição. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, estarão em jogo 130 das 257 vagas. Caso se confirmem os resultados das primárias, haveria crescimento evidente do grupo de Milei no Legislativo, mas sem maioria.