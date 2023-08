Deslizamento de terra em Mianmar deixa pelo menos 25 desaparecidos

Pelo menos 25 pessoas estão desaparecidas após um deslizamento de terra em uma mina de jade ao norte de Mianmar, informaram as equipes de emergência nesta segunda-feira, 14.



O incidente ocorreu no domingo, 13, perto da cidade de Hpakan, na província de Kachin, dias após uma sequência de chuvas torrenciais que provocaram inundações em grande parte do país.



Em 2020, uma catástrofe similar em umA mina não muito longe desta cidade soterrou centenas de garimpeiros.



O lucrativo setor de jade, uma pedra muito valorizada na vizinha China, não é regulamentado e as empresas mineradoras impõem condições perigosas a funcionários mal remunerados, por isso os acidentes são frequentes e muitas vezes mortais.



"Ainda não encontramos corpos", declarou à AFP um socorrista sob anonimato, que descreveu como uma grande porção de terras das escavações, de 150 a 180 metros de altura, deslizou após as chuvas.