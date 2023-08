Cambista é preso em flagrante nas imediações do Maracanã

Rio - Um cambista foi preso em flagrante por guardas municipais durante operação que aconteceu antes do jogo entre Flamengo e São Paulo, na noite deste domingo (13), no Estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio.



Com o suspeito, a equipe do Grupamento de Operações Especiais (GOE) encontrou quatro ingressos, sendo dois de cortesia, que iriam ser vendidos por R$ 90, cada.



O cambista, de 38 anos, foi detido e levado para 18 ª DP (Praça da Bandeira), onde a ocorrência foi registrada com base no Estatuto do Torcedor (Lei 10.671 de 2003).



Na terça-feira passada (8), os agentes também prenderam um rapaz, de 48 anos, no entorno do estádio, durante o jogo entre Fluminense e Argentinos Juniors, que realizava a mesma atividade. Com ele, foram encontrados seis ingressos e R$ 470.