Comerciante é encontrado morto em Jacarepaguá

Rio - O comerciante Raimundo Ubiratan de Souza Lima, de 62 anos, mais conhecido como Bira, foi morto a tiros na entrada do bar em que era dono, na manhã desta segunda-feira (14), na Estrada do Tindiba, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Segundo informações, o crime foi praticado por um grupo armado em plena luz do dia quando Bira estava abrindo o comércio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de homicídio, onde um homem teria sido baleado por criminosos enquanto estava próximo de seu carro. No local, o fato foi constatado.

Raimundo Ubiratan não resistiu as ferimentos e morreu no local. Os criminosos, que ainda não foram identificados, conseguiram fugir. A área foi isolada e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realiza diligências para esclarecer a motivação do crime.



A vítima era bastante conhecida e querida na região por ser dono do estabelecimento Cantinho do Pechincha. Ele deixa quatro filhos. Nas redes sociais, clientes e amigos lamentaram a morte do comerciante. "Tive uma honra em conhecer esse guerreiro trabalhador. Meus sentimentos toda família. Camarada gente fina", escreveu um cliente.

Abalados com o homicídio, comércios da região onde o fato aconteceu fecharam as portas na tarde desta segunda-feira (14). Em um dos estabelecimentos, o dono colocou a seguinte mensagem: "Devido ao triste fato ocorrido hoje em nosso bairro, em respeito e solidariedade aos familiares, hoje encerramos nossas atividades mais cedo".

Ainda não há informações sobre o sepultamento de Raimundo Ubiratan.