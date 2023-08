Homem é encontrado morto em rua na Freguesia de Jacarepaguá

Rio - Um homem foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (14), na Estrada do Tindiba, na Freguesia de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.



Segundo informações divulgadas pela PM, os agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de homicídio, onde um homem teria sido baleado por criminosos enquanto estava dentro de seu carro.



A vítima, que não resistiu aos ferimentos, foi alvo de disparos efetuados por um grupo armado, que fugiu antes da chegada dos oficiais.



Segundo moradores, a vítima era conhecida como 'Bira', que seria dono de um bar na região.



A área foi isolada e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Procurada, a Polícia Civil informou que está apurando a ocorrência.