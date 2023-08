Exposição marca os 95 anos de Mangueira e exibe trabalho artístico dos artesãos da escola de samba no Centro do Rio

Rio - O Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), realizará exposição em comemoração aos 95 anos da Estação Primeira de Mangueira. Os trabalhos históricos da escola de samba serão exibidos para o público gratuitamente na “Artesania Ancestral nos 95 anos de Mangueira”, a partir do dia 22 deste mês, de terça-feira a sábado, das 10h às 17h, na Praça Tiradentes, no Centro do Rio.

Ao som do samba de Cartola e a voz de Jamelão os visitantes poderão conhecer a história e ver desde o trabalho manual das fantasias e adereços feitos nas décadas de 20 e 30 à montagem de grandes peças de alegorias para os atuais desfiles das escolas de samba no Sambódromo.“Através dessa exposição vamos mostrar a evolução dos desfiles apresentados pela verde-e-rosa, dando o merecido destaque e visibilidade ao maravilhoso trabalho artístico dos artesãos da comunidade, os verdadeiros artistas do melhor e mais cobiçado espetáculo da Terra. A Mangueira chega a mobilizar mais de 300 artesãos ao longo do ano“, explica Célia Domingues, curadora da mostra.A exposição vai ocupar oito espaços dando destaque ao trabalho artístico dos artesãos da comunidade. A primeira galeria será sobre o universo mangueirense com a simbólica birosca do morro, com a lembrança das rodas de samba, os signos artesanais que remetem à época do Bloco Arengueiros, que deu origem à Mangueira, também as imagens dos compositores e fundadores da escola e as giras de Candomblé.Já os outros espaços vão relembrar a construção da história da Mangueira, que se mistura com a própria origem do carnaval de rua. Na última sala, uma maquete com 4 mil peças feitas à mão vai reproduzir um desfile completo, desde os componentes, alas e carros alegóricos.“É uma honra receber aqui no CRAB essa belíssima exposição da Mangueira. Com isso, celebramos mais uma vez a arte popular brasileira. O público vai conhecer essa máquina de sonhos que é a artesania da escola mais tradicional do Rio de Janeiro”, celebra o diretor de Desenvolvimento do Sebrae Rio, Sergio Malta.