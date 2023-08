'Não foi bala perdida, foi bala achada', desabafa avó de menina morta na Ilha durante velório

Rio - Amigos e familiares se reuniram, na manhã desta segunda-feira (14), no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte, para se despedir da menina Eloah Passos, de 5 anos, que morreu após ter sido baleada no Morro do Dendê . O velório começou por volta das 11h30 e o sepultamento terminou às 13h30.

Eloah foi atingida por uma bala perdida enquanto brincava no quarto de sua casa, na comunidade da Ilha, na manhã do último sábado (12). O tiro atravessou a janela do cômodo, atingiu a menina e chegou a deixar as cobertas da cama ensanguentadas. A menina chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Evandro Feire, mas não resistiu aos ferimentos.

fotogaleria



O pai de Eloah, Gilgrês dos Santos da Silva, lembrou da sua última interação com a filha, na manhã do sábado, pouco antes de ela ser atingida: “Eu estava saindo para jogar bola, ela acordou me deu um beijo e disse: ‘Vai com Deus’. Ela mandou eu ficar com Ele aqui, e ela foi com Ele para lá”, disse emocionado.

O pai de Eloah, Gilgrês dos Santos da Silva, lembrou da sua última interação com a filha, na manhã do sábado, pouco antes de ela ser atingida: “Eu estava saindo para jogar bola, ela acordou me deu um beijo e disse: ‘Vai com Deus’. Ela mandou eu ficar com Ele aqui, e ela foi com Ele para lá”, disse emocionado.

Para Simone Passos, avó da menina, que ouviu os gritos da filha ao perceber que a neta havia sido baleada no peito, não houve bala perdida. "Não foi bala perdida, foi bala achada no peito da minha neta. Tudo pra eles é bandido, agora ‘tá aí’ minha neta, não vai voltar mais. Quando cheguei lá, vi minha filha jogada no chão com minha neta baleada no peito. Ela não vai voltar, mas a justiça vai ser feita”, ressaltou a avó, que mora na mesma casa, só que no andar de cima.

“Eu tava na minha casa e da janela dava para ver a confusão lá embaixo. Eu só ouvi minha filha gritando, fui correndo e quando cheguei lá, minha filha estava com ela nos braços e o tiro no meio do peito, foi brutal. Infelizmente, ela não vai voltar. A justiça vai ser feita”

O líder da ONG Rio de Paz, Antônio Carlos Costa, esteve no sepultamento e falou sobre a morte de mais uma criança no Rio.

"A família quer ser recebida pelo governador. Ele tem que oferecer suporte, de tudo que é espécie e natureza, para esses brasileiros, cidadãos cariocas, que estão vivendo a pior dor que um ser humano pode vivenciar na vida. Infelizmente, trata-se de uma política de segurança pública que segue uma espécie de pressão política exercida por um setor da sociedade. E que entende que com truculência nós vamos dar conta de um problema endêmico e histórico que enfrentamos na área da segurança pública", questionou o representante da ONG.