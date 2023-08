Homem ferido durante discussão no trânsito em São Gonçalo continua internado

Rio - Evandro Santos de Lima, de 28 anos, continua internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na região Metropolitana do Rio, em estado estável, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Na tarde de sábado (12), o homem foi atingido por tiro durante uma briga de trânsito, no bairro Vila Lage, na mesma região.De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi baleada durante uma discussão de trânsito com um outro homem, que sacou uma arma e atirou em sua perna. Os agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a entrada de um homem baleado na unidade.A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 73ª DP (Neves) e que agentes buscam testemunhas e imagens de câmeras de segurança para apurar a autoria do disparo.