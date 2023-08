Polícia Federal tem elementos para indiciar Michelle Bolsonaro no caso das joias

“Com toda certeza vai ser indiciada. Sem dúvida alguma”, diz uma fonte da PF. Na última sexta-feira, 11, a polícia realizou uma operação para investigar o suposto desvio de presentes oficiais recebidos pelo governo Bolsonaro. A suspeita é que pessoas ligadas ao ex-mandatário tenham vendido ilegalmente esses itens, que pertencem à União, e depois recomprado. A Polícia Federal (PF) diz ter elementos suficientes para indiciar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no esquema das joias. Ela deve ser ouvida , porém sem pressa na convocação, visto que existem elementos suficientes para iniciar seu indiciamento. As informações são da jornalista Andréia Sadi.“Com toda certeza vai ser indiciada. Sem dúvida alguma”, diz uma fonte da PF. Na última sexta-feira, 11, a polícia realizou uma operação para investigar o suposto desvio de presentes oficiais recebidos pelo governo Bolsonaro. A suspeita é que pessoas ligadas ao ex-mandatário tenham vendido ilegalmente esses itens, que pertencem à União, e depois recomprado.

Os investigadores brasileiros estão trabalhando em parceria com o FBI, dos Estados Unidos, e aguardam o resultado das diligências iniciadas pelos norte-americanos. O serviço de inteligência dos EUA integra as investigações porque as vendas das joias teriam sido feitas no país. A PF já solicitou a quebra dos sigilos bancários de Michelle e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).