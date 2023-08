Enel identifica mais de 200 irregularidades durante operação contra furto de energia

Rio - A Enel Distribuidora Rio, com apoio da Polícia Civil, realizou uma operação contra o furto de energia durante a última semana nos municípios de Rio Bonito e Tanguá, na Região Metropolitana do Rio. Ao todo, foram identificadas 225 irregularidades na medição de energia de estabelecimentos comerciais e residências.

Durante a operação, os agentes realizaram duas prisões em flagrante e houve registro de três ocorrências por consumo irregular, como ligações diretas na rede da distribuidora sem passar pelo aparelho de medição e fraude no medidor de energia.

As ações fizeram parte do projeto Energia Legal, da Enel, concessionária que distribui energia elétrica em mais de 60 municípios do Rio. A concessionária também ofereceu atendimento móvel para 118 clientes, que precisavam de serviços como segunda via de conta, troca de titularidade e renegociação de dívidas.

Iniciado em 2019, o projeto está em sua 50ª edição e já identificou em torno de 21,4 mil furtos de energia, conhecidos como "gatos". De acordo com a empresa, as contas dos clientes poderiam ser reduzidas em 5% caso não houvesse ligações irregulares.

"O trabalho integrado entre as diversas áreas da empresa em conjunto com a Polícia Civil promove resultados muito relevantes no combate ao furto de energia. Ao minimizar este tipo de ocorrência em nossa área de concessão, além de potencializar os bons resultados operacionais, geramos benefícios tanto para a companhia quanto aos clientes”, afirmou Ricardo Lima, responsável por Operações de Perdas da Enel Rio.